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بالصور.. الفتاة الأيزيدية تدعو "طلاب القاهرة" لمظاهرات مليونية لنصرة قضيتها

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بالصور.. الفتاة الأيزيدية تدعو "طلاب القاهرة" لمظاهرات مليونية لنصرة قضيتها بالصور.. الفتاة الأيزيدية تدعو "طلاب القاهرة" لمظاهرات مليونية لنصرة قضيتها
دعت الفتاة الأيزيدية نادية مراد الهاربة من معسكرات داعش، طلاب جامعة القاهرة لتنظيم مظاهرات طلابية مليونية ضد ما يفعله داعش، قائلة: "أدعوكم أن تعلموا مجتمعاتكم ما يحدث لنا هناك قفوا مع المرأة فى كل مكان، أنا مثل أخواتكم التى كانت تريد الدراسة بالكلية وتتخرج وتتزوج بشرف وتبنى عائلة".

اليوم السابع -12 -2015

وأضافت الفتاة الأيزيدية، بكلمتها خلال لقاء طلاب جامعة القاهرة اليوم، أنها كانت تريد أن تعيش بسلام وداعش سلبت كل هذا منها، مؤكدة أنها عانت الأمرين خلال الفترة التى قضتها أسيرة بين الدواعش الذين لا يعلمون عن الإنسانية شيئا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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