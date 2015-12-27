موجز اخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. القضاء الإدارى يقضى بحل مجلس النادى الأهلى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها قرار القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، حيث قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادى.

كما نشر الموقع تفاصيل حفل تخريج طلاب الدفعة 152 من معهد ضباط الصف المعلمين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.

- القضاء الإدارى يقضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى

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