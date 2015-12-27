أب يعذب ابنته ويقيدها بالحبال ويحلق شعر رأسها لخروجها دون إذنه بالدقهلية

ألقت وحدة مباحث مركز بلقاس، القبض على عامل، اعتدى على ابنته بقرية الستامونى، التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما حبس "أحمد.ج"، 49 سنة، عامل ومقيم قرية الستامونى مركز بلقاس، ابنته داخل غرفة بالمنزل وقيدها بالحبال والسلاسل وضربها بمختلف أنحاء جسدها.

وتلقى الرائد أبو العزم فتحى، رئيس وحدة مباحث بلقاس، إخطارا بالواقعة، وانتقل إلى منزل المتهم، حيث وجد "فايزة" 16 سنة، ملقاة ومقيدة بالحبال والسلاسل.

وتبين أن وراء الحادث "أحمد.ج" والد الفتاة، والذى عذبها، حيث كانت آثار التعذيب واضحة على جسدها، وحلق شعر رأسها، نظرا لخروجها الكثير من المنزل دون إذنه، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على الأب، وتحويل ابنته إلى مستشفى بلقاس العام، فى حالة حرجة.

تم تحرير المحضر رقم 49 أحوال مركز شرطة بلقاس لسنه 2015، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.