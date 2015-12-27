ولى عهد أبو ظبى يرسل برقية شكر لمؤسس تمثال "الشيخ زايد" بأكتوبر

أرسل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، برقية شكر وتقدير لرجل الأعمال المصرى محمود الشناوى، مؤسس تمثال "الشيخ زايد" بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والذى تم افتتاحه منذ وقت قريب.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن امتنانه وتقديره لمبادرة رجل الأعمال المصرى محمود الشناوى، بإقامة تمثال لـ"الشيخ زايد آل نهيان" مؤسس دولة الإمارات العربية الحديثة، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن جمهورية مصر العربية كانت دائما فى قلب وعقل الشيخ زايد آل نهيان-طيب الله ثراه- مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة على نهجه فى تعزيز وتوثيق أواصر التعاون والعلاقات الأخوية وروابط الصداقة مع شعب وحكومة مصر الشقيقة.



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