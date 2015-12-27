فوائد الجوافة قاهرة نزلات البرد وخط دفاع ضد السكر والسرطان

الجوافة قاهرة نزلات البرد

الجوافة من أهم أنواع الفواكه التى تتمتع بلونها المميز وطعمها الرائع، وتعد من أكثر الفواكه تناولاً أثناء فصل الشتاء لأنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سى" الذى يقى من الإصابة بنزلات البرد ولذلك يطلق عليها قاهرة نزلات البرد.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن "الجوافة" تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سي" وتعد هذه النسبة أعلى 4 مرات مما يحتويه البرتقال، وهناك العديد من شركات الأدوية التى تستخدمها فى إنتاج ادوية لعلاج نزلات البرد.

تعرف على فوائد الجوافة

تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الأخرى التى يحصل عليه الجسم من تناول الجوافة، ومنها:

> تساهم فى تنظيم نسبة السكر.

تخفيض نسبة الكولسترول فى الدم.

لمرض الضغط المرتفع عليك تناولها لأنها تساهم فى الحد من ارتفاعه.

تسكن ألم الأسنان.

نظرا لاحتواء الجوافة على مادة "الليكوبين"، فإنها تساهم فى مقاومة الإصابة بمرض السرطان.

> مفيدة لمن يعانى من الإمساك.

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من "البوتاسيوم والحديد" فإنها تعد غذاء جيدا للمرأة أثناء فترة الحمل.

>لمن يعانى من الأنيميا فالجوافة تعد غذائك المثالى للتخلص منها.

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