بمناسبة الكريسماس.. الديك الرومى يحمى من السرطان وينظم السكر

تحتفل العديد من الأسر بأعياد الكريسماس بإعداد الولائم وبعض الأطباق الخاصة وتحرص بعض الأسر على أن يكون ضمن هذه الأطباق الديك الرومى والذى يعتبره الكثيرون معلما من معالم الاحتفال بالكريسماس.

ويكشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، عن فوائد مذهلة لتناول الديك الرومى الذى يعتبر الغذاء الرسمى فى أعياد الكريسماس.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج فى العالم للحوم الديك الرومى حيث يبلغ إنتاجها 2.5 مليون طن سنوياً، مقارنة مع 1.75 مليون طن تنتجه جميع دول الاتحاد الأوروبى معاً.

وأوضح الباحثون أن اللحوم الداكنة فى الديك الرومى تحتوى عادة على المزيد من الفيتامينات والمعادن مثل السيلينيوم وأوميجا 3، لافتين إلى أن لحوم الصدر تحتوى على أقل عدد من السعرات الحرارية والدهون مقارنة بمعظم الأجزاء الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الديك الرومى يحتوى على نسبة مرتفعة من البروتين الذى يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه يحافظ على انتظام إفراز الأنسولين فى الجسم.

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الديك الرومى قد يقلل من خطر حدوث سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرئة والمثانة والجلد والمرىء، والمعدة.