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يوم علمى للتدريب على جراحة مناظير الكلى بمستشفى دمياط العام

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يوم علمى للتدريب على جراحة مناظير الكلى بمستشفى دمياط العام يوم علمى للتدريب على جراحة مناظير الكلى بمستشفى دمياط العام
نظم قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط العام، يوما علميا حول مناظير الكلى (nephroscope (PCNlL، حيث تم إجراء جراحتين ناجحتين لاستخراج حصوات من الكلى بواسطة المنظار.

وتم إجراء لحالة لمريض مصاب بحصوة متشعبة مرتجعةrecurrent stag horn rt kidney ، وهى حالة شديدة الصعوبة لكبر حجم الحصوة وتشعبها، بالإضافة إلى أن المريض سبق له إجراء جراحة فى نفس الكلية مرتين، وأشرف الأستاذ الدكتور نصر التابعى أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز الكلى والمسالك جامعة المنصورة، على اليوم العلمى وقام بتدريب أطباء القسم على الحالات.

ووجهت إدارة المستشفى وقسم المسالك الشكر والتقدير له على علمه ووقته وجهده من أجل تطوير العمل بقسم المسالك فى خطة التدريب والتعليم الطبى المستمر، وذلك تحت اشراف الدكتور طارق رزق مديرعام المستشفى.

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