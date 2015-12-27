مجهولان يقتلان سائقا أثناء شرائه مخدرات بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية

لقى سائق مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، أثناء توجهه إلى منطقة السحر والجمال لشراء المخدرات، ولكنه تمكن من قيادة السيارة حتى خرج من المكان، وقام الأهالى بنقله إلى المركز الطبى العالمى، ولكنه توفى بعد ساعات متأثرا باصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة بدر، إخطارا من المركز الطبى العالمى، يفيد باستقبالهم "أحمد ع م" 27 سنة، سائق، ومقيم المعادى (مصاب بطلق نارى بالفخذين والساق اليمنى وتهتك بالأنسجة والأعصاب والعضلات وكسر أسفل الفخذ الأيمن ونزيف داخلى).

وبالانتقال وسؤاله، أقر بأنه يعمل سائق على السيارة رقم ف وهـ 537 " أجرة"، ملك "محمد ع م" 50 سنة، سائق، مشيرا إلى أنه توجه لشراء مواد مخدرة من منطقة السحر والجمال، فى منطقة التل الكبير بالإسماعيلية، حيث فوجئ بقيام شخصان مسلحان بإطلاق أعيرة نارية تجاهه نتج عنها إصابته، إلا أنه تمكن من قيادة السيارة حتى طريق مصر الإسماعيلية وقام بتركها حتى قام الأهالى بنقله إلى المستشفى.

وبعد ساعات على الواقعة وردت إشارة من المركز الطبى العالمى تفيد وفاة السائق متأثرا بإصابته، وباستدعاء مالك السيارة أقر بعثوره على السيارة ملكه بمكان الواقعة فى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1914 لسنة 2015م إدارى القسم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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