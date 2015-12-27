النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة سائق قتله مجهولون لسرقة "توك توك" بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة سائق شاب فى العشرينات من عمره، والذى لقى مصرعه أثر إصابته بطلق نارى، أثناء مقاومته مسلحين مجهولين حاولوا سرقة الـ"توك توك" الخاص به بدائرة قسم شرطة العياط وفروا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الضحية كان بصحبة عدد من أصدقائه داخل أرض زراعية مملوكة له بدائرة قسم شرطة العياط، وكان "التوك توك" الخاص به مركوناً على مسافة 20 متر من مكان جلوسه، على الطريق الرئيسى.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء ذلك سمع الضحية صوت عدد من الشبان يقتربون من الأرض، فهرول إلى مكانهم بصحبة أصدقائه فوجد 4 مسلحين يحاولون سرقة الـ"توك توك" فحاول مقاومتهم، وقفز على أحداهم محاولاً نزع سلاحه بالقوة، إلا أن المسلح المجهول أطلق النيران فأصاب الضحية بطلق نارى أودى بحياته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى أنه فى العقد الثانى من العمر ومصاب بطلق نارى فى الجانب الأيسر من البطن سجل فتحتى دخول وخروج، وهناك أثار مقاومة وبعض الكدمات والسحجات الظاهرية، وأن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بالطلق النارى، فأمرت النيابة بالتحفظ على فارغ الطلقة النارية وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها لتحديد نوعية السلاح المستخدم فى الواقعة.

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