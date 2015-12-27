أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| «الليلة دي» بمناسبة رأس السنة مع هاني رمزي ولؤي على «سي بي سي»

Google+ Print
صور| «الليلة دي» بمناسبة رأس السنة مع هاني رمزي ولؤي على «سي بي سي» صور| «الليلة دي» بمناسبة رأس السنة مع هاني رمزي ولؤي على «سي بي سي»

جانب من الحلقة

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة سي بي سي، في حلقة مميزة بمناسبة رأس السنة الميلادية، كل من الفنان هاني رمزي، والمطرب لؤي، بالإضافة لسيدة التوقعات في لبنان والعالم العربي، ليلى عبد اللطيف، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً.

وتتضمن الحلقة عددا من الفقرات الفينة المميزة، والتي تتنوع بين العزف والغناء والالعاب، كما يتحدث هاني رمزي خلال الحلقة عن عائلته وذكرياته، وحديث خاص عن أعماله الفنية، كما يقدم هاني رمزي وأروى ديو غنائي سويا.

فيما يتحدث لؤي في حواره عن سر ابتعاده عن الساحة الغنائية لفترة طويلة كاشفا الأسباب الخاصة بذلك، كما يقدم عددا من أجمل أغاني ألبومه الجديد، ويكشف عن سبب تعاونه مع شركة الانتاج الجديد والأمال التي يبنيها عليها.

أما فقرة رأس السنة، فتقدم ليلى عبد اللطيف بشكل حصري على قناة عربية توقعاتها للسنة الجديدة لمصر على الاصعدة السياسية والفنية والامنية كما تعلن عن ابرز توقعاتها على الصعيدين العربي والدولي.

وفي ختام الحلقة يشارك لؤي وهاني رمزي وأروى الغناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا