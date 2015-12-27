صور| «الليلة دي» بمناسبة رأس السنة مع هاني رمزي ولؤي على «سي بي سي»

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج “الليلة دي”، الذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة سي بي سي، في حلقة مميزة بمناسبة رأس السنة الميلادية، كل من الفنان هاني رمزي، والمطرب لؤي، بالإضافة لسيدة التوقعات في لبنان والعالم العربي، ليلى عبد اللطيف، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً.

وتتضمن الحلقة عددا من الفقرات الفينة المميزة، والتي تتنوع بين العزف والغناء والالعاب، كما يتحدث هاني رمزي خلال الحلقة عن عائلته وذكرياته، وحديث خاص عن أعماله الفنية، كما يقدم هاني رمزي وأروى ديو غنائي سويا.

فيما يتحدث لؤي في حواره عن سر ابتعاده عن الساحة الغنائية لفترة طويلة كاشفا الأسباب الخاصة بذلك، كما يقدم عددا من أجمل أغاني ألبومه الجديد، ويكشف عن سبب تعاونه مع شركة الانتاج الجديد والأمال التي يبنيها عليها.

أما فقرة رأس السنة، فتقدم ليلى عبد اللطيف بشكل حصري على قناة عربية توقعاتها للسنة الجديدة لمصر على الاصعدة السياسية والفنية والامنية كما تعلن عن ابرز توقعاتها على الصعيدين العربي والدولي.

وفي ختام الحلقة يشارك لؤي وهاني رمزي وأروى الغناء.