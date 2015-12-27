محافظ جنوب سيناء لـ«ONA»: حلف قيادات المحافظة اليمين أمامي تعليمات من الرئيس.. وياريتني أبقى ربع السيسي

كتبت – نانيس البيلي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لوكالة «ONA»، إن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين، تنص على أنه من يحصل على منصب كبير بالمحافظة مثل درجة مدير عام لابد أن يقسم اليمين القانونية أمام محافظ الإقليم ويتعهد برعاية مصالح المواطنين، كما يقوم المحافظ بإعطائهم أوامر وتوجيهات بالقضاء على الفساد والمفسدين في إطار قانوني ومنضبط.

وأوضح «فودة» لوكالة «ONA»، أن ذلك لأن حصوله على درجة وظيفية كبيرة يعني زيادة المسؤوليات الموكلة إليه وترشحه لتولي مناصب أكبر داخل المحافظة، مشيراً إلى أنه تقليد معروف وليس بجديد، ولكن قد تكون جنوب سيناء هي أكثر المحافظات التي التزمت بذلك.

وتعليقًا على وصف بعض المواقع الإخبارية ذلك بأنه يحاول أن يتقمص ويقلد شخصية الرئيس، قال محافظ جنوب سيناء: «ياريتني أبقى ربع أو عشر رئيس الجمهورية، حاجة حلوة إني أقتدي وأسترشد بمبادئه وأخلاقه وأدبه وعمله الدؤوب وحبه لمصر، وشرف ليا تقليد الرئيس السيسي».

وأبدى محافظ جنوب سيناء دهشته من تسليط الإعلام الضوء على ذلك، رغم أن الأمر نفسه حدث قبل أيام بنفس المنظر والصورة أثناء حلف عدد من قيادات وزارة البيئة اليمين الدستورية أمام وزير البيئة، مطالبًا بضورة توضيح الأمر للناس منعًا للبلبلة.

يذكر أن عدد من المواقع الإخبارية تداولت، مساء أمس، خبر قيام كلاً من المهندس فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس سيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، بأداء اليمين الدستورية أمام “فودة” بعد حصولهما على درجة مدير عام، بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالفتاح حلمي مستشار المحافظ للإعلام والمتحدث الرسمي، واصفين الأمر بأنه «ابتكار لتقليد جديد يحدث لأول مرة في تاريخ المحافظة».