أفضل الأماكن لشراء أجود أنواع النونيات للأطفال بالرياض

كثيرًا ما تضع الأمهات في حساباتهنّ عناء اللحظة التي سيقمن فيها بتدريب أطفالهنّ على استخدام "النونية"، ومن أكبر المصاعب التي تواجه الأم هي اختيار أفضل أنواع النونيات التي تعتبر إحدى أهم الخطوات الرئيسية عند اختيارها، فكلما نجحتِ عزيزتي الأم في انتقاء النونية ذات الجودة العالية والمناسبة لحجم طفلك وعمره نجحتِ بكل سهولة في تعويده على استخدامها.

"سيِّدتي نت" تقدم لك أفضل (4) أماكن لبيع النونيات المميزة التي تناسب جميع الأعمار المختلفة بجودة عالية داخل الرياض.



أماكن بيع النونيات في الرياض

محلات شيكو:

أنتقي نونيةً مناسبةً جدًا للأطفال من عمر 18 شهرًا تمتاز بمقعدها المريح

وقاعدة الظهر العالية لتوفير الاستناد المريح لظهر الطفل مصممة من الجوانب بطريقة تحمي من التدفق إلى خارج الحوض، وضعية ثابتة على الأرض تتوفر بألوان عديدة.

السعر: 86 ريالًا

العنوان: شارع العليا العام مقابل العقارية مجمع الموسى

الهاتف :0114624043



مذر كير

للطفل من العمر سنة بإمكانك انتقاء "النونية" التدريبية لاستخدام مقعد الحمام من خلال النونية المبطنة التي يتم وضعها على مقعد الحمام لتناسب حجم الطفل سهلة الاستخدام والأمان كونها تحتوي على مقبضين قويين يساعد الطفل على التمسك بهما.

السعر : 50 ريالًا

العنوان : حي العليا تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد

الهاتف: 0112078179

بيبي شوب

توفر لك منتجات بيبي شوب نونيةً مميزةً من تصميم فريد وألوان جذابة توفر الراحة الكاملة لطفلك من بداية الشهر الثامن. ما يميزها احتواؤها على مسند للظهر ومقبضين وقاعدة قوية لتجعل التدريب عليها سهلًا وخاليًّا من المتاعب.

السعر : 49 ريالًا

العنوان : محلات سنتر بوينت –رمال سنتر بجانب أيكيا – الدائري الشرقي - مخرج 16 – الطابق الأرضي

الهاتف: 011702457



ماماز أند باباز

نونية مدهشة بمسند رائع وقوي تناسب الأطفال في شهورهم الأولى على التدريب. تأتي بألوان مختلفة، تمتاز بجودتها القوية والرائعة لتوفر عليك الراحة أثناء تعويد طفلك على استخدامها.

السعر : تتراوح ما بين 50 إلى 60ريالًا

العنوان : رياض غاليري – تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد

الهاتف: 0112078242