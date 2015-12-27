وكيل تعليم دمياط يتفقد الامتحانات العملية بالمدارس الثانوية

شهد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، أول أيام الامتحان العملى للصف الثانى الثانوى بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بإدارة دمياط التعليمية فى مواد: الكيمياء والأحياء والفيزياء والحاسب الآلى والمجال الصناعى والزراعى.

يذكر أن عدد الطالبات اللاتى يؤدين الامتحانات العملية اليوم هو 308 طالبات بالمدرسة.

>على جانب آخر، تفقد وكيل الوزارة المساحات الخضراء بالمدرسة وأوصى برعايتها والاهتمام بها ضمن مشروع مدارس دمياط خضراء.



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