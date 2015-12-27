غذاؤك أثناء حملك يحدده برجك

يقولون إن فترة الحمل هي فترة تغير مزاجك ورغباتك، وبالتالي فالغذاء الذي تتناولينه يرتبط ببرجك، ومزاجك الغذائي لا يخصه إرشادات الأطباء رغم حرصهم على سلامتك وسلامة جنينك، ولكن عليك الموازنة بين نصيحة طبيبك وبرجك، فهو يتحكم بما تحبين وتكرهين خلال تسعة أشهر.

الأخصائية الفلكية نادين سعادة تستعرض معك أهم العادات الغذائية التي يتحكم بها برجك خلال فترة الحمل كالتالي:



• برج الحوت: هي صديقة التوت والجزر والبروكلي، وأثناء حملك أنت ستكونين مغرمة بهذه الأطعمة، ولحسن حظك فهي تقلل من حدة نوبات البرد التي عادة ما تصيبك أثناء الحمل، والليمون يفضل أن يكون مرافقاً لها، ولكن عليك عدم الإكثار من الثوم في وجباتك، وعليك التأكد أن الأمراض الموسمية غير مقلقة؛ لأنك صديقة لهذه الأطعمة.



• برج الدلو: أنت من برج التوتر، ولذلك فأنت تكثرين من البروتين الذي يضبط دورتك الدموية، وعليك الإكثار من الخضروات الطازجة؛ لأن توترك يؤثر على بشرتك خلال حملك، ويجعلك في حالة شد عصبي دائمة.



• برج الجدي: أنت صديقة الموز؛ لأنك من مواليد هذا البرج، ومحبو الموز من الشخصيات الحالمة، ولكنك للأسف معرضة لهشاشة العظام، وعليك الإكثار من الكالسيوم في طعامك. ستلاحظين أنك تقبلين على التفاح والتين والأسماك أيضاً.



• برج القوس: أنت شخصية كثيرة الحركة، وتفقدين الكثير من السعرات الحرارية، ولذلك فأنت معرضة لالتهاب المفاصل أثناء الحمل، فابتعدي عن البطاطس والشطائر التي تحتوي على الخبز الأبيض، أنت بحاجة لأغذية تدعم غضاريف مفاصل جسمك.



• برج العقرب: أنت الآن حامل وصديقة لشوربة الخضار؛ لأنك إن لم تفعلي ذلك فأنت معرضة لزيادة الدهون في خصرك، والتخلص منها سيكون صعباً بعد الولادة، حوامل هذا البرج يفرطن في تناول الدهون للأسف، وعليهن الإكثار من الأسماك المشوية واللحوم المشوية الخالصة.



• برج الميزان: ستصادقين الجبن والبيض طوال فترة حملك، أما طعام الغداء فأنت مقبلة على علاقة وطيدة مع التونا والأسماك، حامل هذا البرج عرضة لارتفاع معدل السكر لديها، وعليها أن تتبع التعليمات الطبية جيداً.



• برج العذراء: أنت حامل ومن هذا البرج فأنت ستحرصين على سلامة أعصابك، وأنت صديقة التفاح بأنواعه وتقضمينه باستمتاع، ولكنك تقللين من الخضروات واللحوم، وتعتقدين أنك حامل بتفاحة وتريدين التفاح على الدوام، وهذا لا بأس به.



• برج الأسد: الحوامل من أصحاب هذا البرج يملكون قلباً مغامراً، ويهتمون بقلبهم، وترى الحامل منكبة الاهتمام على زيت الزيتون والأفوكادو، وعليك الابتعاد عن المقالي بأنواعها ونزع الجلد عن الدجاج عند شيه، علاقتك بالبوتاسيوم ستتعمق في هذه الأشهر.



• برج السرطان: صاحبات هذا البرج مغرمات بالحلوى والمكسرات والفيشار، وكلها جيدة ولكنها تهدد صحة جنينك وتغفلين عن الخضروات والفواكه، حقاً أن برج السرطان هو برج الجميلات الناعمات، ولكن ليس معناه أن تغرقي في حب الجيلاتي والبوظة.



• برج الجوزاء: الحامل صاحبة هذا البرج يرتبط برجها بالجزر ربما لاشتراكهما في الحروف، ولكن إصرارك على تناول الجزر بكثرة هو سر صحتك، ولكن يجب أن يتكامل مع الفواكه الأخرى.



• برج الثور: مشكلتك أيتها الحامل هو عشقك للشوكولاتة، والذي يجب أن تقللي منه، وعليك ممارسة الرياضة، نلاحظ أن الحامل من برج الثور تكثر من صنع الكيك المزين بالفواكه المجففة، وعليها استبدالها بالفواكه الطازجة.



• برج الحمل: أنت الحامل النشطة المتعجلة لكل شيء، ولذلك فأنت مغرمة بال«تيك أوي»، وهذا ما عليك تغييره، تجدين نفسك تقضمين بعض الفاكهة في العمل، وأثناء تنظيف البيت فشجعي نفسك على ذلك؛ لأن الوجبات السريعة تعني دهوناً مشبعة وضارة بك، ولا تحمل قيمة غذائية لجنينك