أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن تفجير عبوة بدائية بالسكة الحديد

Google+ Print
نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن تفجير عبوة بدائية بالسكة الحديد نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن تفجير عبوة بدائية بالسكة الحديد
قررت نيابة بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، طلب تحريات جهاز الأمن الوطنى، بشأن قيام مجهولين بتفجير عبوة بدائية الصنع على قضبان السكة الحديد بأنشاص الرمل، كما طلبت النيابة الاستعلام من السكة الحديد عن تأخير حركة القطارات.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بلاغا بانفجار عبوة بدائية بقضبان السكة الحديد بين عزبة الخوارج وأنشاص الرمل .

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد عادل فوزى مدير نيابة بلبيس، قيام مجهولين بتفجير عبوة بدائية على قضبان السكة الحديد بين أنشاص الرمل وقرية سلمنت، تسببت فى تأخر حركة القطارات بخط الشرق "القاهرة - الزقازيق".

وتم انتقال خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لتمشيط المنطقة بحثًا عن أى أجسام غريبة بها ويعمل الآن الفنيون بهيئة السكة الحديد على إصلاح الشريط الحديدى وإعادة الفارق مرة أخرى لتيسير حركة القطارات، وتم تصليح القضبان وتسير حركة القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365