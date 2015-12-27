نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن تفجير عبوة بدائية بالسكة الحديد

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، طلب تحريات جهاز الأمن الوطنى، بشأن قيام مجهولين بتفجير عبوة بدائية الصنع على قضبان السكة الحديد بأنشاص الرمل، كما طلبت النيابة الاستعلام من السكة الحديد عن تأخير حركة القطارات.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بلاغا بانفجار عبوة بدائية بقضبان السكة الحديد بين عزبة الخوارج وأنشاص الرمل .

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد عادل فوزى مدير نيابة بلبيس، قيام مجهولين بتفجير عبوة بدائية على قضبان السكة الحديد بين أنشاص الرمل وقرية سلمنت، تسببت فى تأخر حركة القطارات بخط الشرق "القاهرة - الزقازيق".

وتم انتقال خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لتمشيط المنطقة بحثًا عن أى أجسام غريبة بها ويعمل الآن الفنيون بهيئة السكة الحديد على إصلاح الشريط الحديدى وإعادة الفارق مرة أخرى لتيسير حركة القطارات، وتم تصليح القضبان وتسير حركة القطارات.