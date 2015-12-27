نفوق 2000 دجاجة فى حريق بمزرعة دواجن بالمنوفية

نشب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية الأمر الذى أدى إلى نفوق ألفين دجاجة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية أجهور الرمل - دائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق الذى نشب بمزرعة دواجن على مساحة 150 مترا تقريباً مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب والبوص وحجرة مجاورة لها على مساحة 40 مترا تقريباً مشيدة بذات المكونات ملك (عبدالعزيز.ع) يستأجرها (حسن.ص) 27 عاما، مؤهل عال، ومقيم بذات الناحية.

ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات بشرية، والتلفيات حصرت فى احتراق حجرة المعيشة ونفوق الطيور بالمزرعة وعددها ألفين "فرخ" عمر 35 يوما تقريباً، وبسؤال المستأجر رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية، بسؤال المالك أفاد بنفس المضمون، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتم إخطار مديرية الطب البيطرى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة؛ تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال مركز قويسنا وجار العرض على النيابة.

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http://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-1500-%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9/2510830#.Vn_IT_l96M8