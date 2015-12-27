بالصور.. مديرا الأمن والمباحث يكرمان أسر شهداء الشرطة بمحافظة سوهاج

كرم اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية أسر شهداء الشرطة بالمحافظة، وقدما لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف.

هذا وقد شمل التكريم أسر الشهداء أمين شرطة خالد أحمد السيد أحمد ـ مركز سوهاج، ورقيب أول فراج فتحى عبدالحميد محمد ـ مركز جرجا، ورقيب أحمد حسن أحمد همام ـ مركز ساقلتة، ومجند فرحات محمد عبدالله ـ مركز العسيرات، ومجند مكاريوس رفعت نخلة ـ مركز جرجا، ومجند ياسر محمد عبداللطيف ـ مركز المنشأة، ومجند محمد محمود الحاكمى ـ مركز سوهاج، وأمين شرطة حمدى محمد أحمد سيد ـ مركز طما، ومجند توماس قصدى فكرى ـ مركز سوهاج، ومجند محمود مصطفى محمد عبدالرحيم ـ مركز جرجا.

كما نقل مدير الأمن لأسر الضحايا تحيات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية وامتنان الشعب المصرى بأسره لتضحيات رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن للمواطنين .

ومن جانبه أكد العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية خلال اللقاء أن الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف لمواجهة الخارجين على القانون والإرهاب مهما كلفنا ذلك من تضحيات، مشيرا أن أمن المواطن فوق كل اعتبار، أن رجال الشرطة من الشعب ولن نتوانى فى الدفاع عن الشعب، مشيرا إلى أن الشرطة أصبحت ملكا للشعب تدافع عنه وتحمى مقدراته ومنشآته العامة والخاصة وأرواحنا فداء لهذا الوطن .



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