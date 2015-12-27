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إضراب سائقى السرفيس بشبين الكوم عن العمل للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية

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إضراب سائقى السرفيس بشبين الكوم عن العمل للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية إضراب سائقى السرفيس بشبين الكوم عن العمل للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية
دخل عشرات السائقين بخطوط نقل الركاب الداخلية بمدينة شبين فى إضراب عن العمل، اليوم، الأحد، للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية عليهم أسوة بما تم بخطوط سيارات الأجرة بمركز تلا.

ووقف العشرات من سائقى الخط الداخلى بشبين الكوم "قبلى – القصر" و"المحطة -كليات الجامعة" بسياراتهم بموقف الباجور بالحى القبلى ورفضوا تحميل الركاب مما أدى إلى زحام شديد خاصة مع توافد الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس لأعمالهم.

يذكر أن سائقى الميكروباص بموقف تلا دخلوا فى إضراب عن العمل منذ أيام للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية، التى وصلت إلى 12 ألف جنيه لبعض السيارات.

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مصر 365