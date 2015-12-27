رئيس جامعة كفر الشيخ: تجهيز 8 لجان لأداء الطلاب "المحبوسين" امتحاناتهم

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن إدارة الجامعة قامت بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتجهيز ثمانى لجان خاصة بالطلاب المحبوسين "جنائيًا وسياسيًا على ذمة قانون التظاهر" بالسجون لإجراء امتحانات نصف العام، والتى ستبدأ نصف العام، وتنتهى يوم 28 يناير.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على القائمين على الامتحانات بالجامعة، بتطبيق كافة الضوابط لمنع الغش ومنع استخدام هواتف الطلاب والدخول بها داخل اللجان، لمنع استخدامها فى حالات الغش.

وأضاف القمرى، أنه لأول مرة سنجمع الهواتف، وسيحصل كل طالب على رقم لهاتفه المحمول، وسيتسلمه بعد الخروج من لجنة الامتحان، وذلك سيضمن عدم توصيل أى إجابات للطلاب داخل لجنة الامتحان عن طريق الهواتف، وهى الطريقة التى أصحبت منتشرة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وأوضح أنه تم تجهيز كل الكنترولات، وأعضاء هيئة التدريس المسئولين عن التصحيح، لسرعة الانتهاء من التصحيح، وإعلان النتيجة فور عودة الدراسة فى منتصف فبراير.

جدير بالذكر أن أكثر من 35 ألف طالب يدرسون بـ16 كلية داخل جامعة كفر الشيخ، وسيؤدون امتحاناتهم خلال الأسبوع بعد المقبل.

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