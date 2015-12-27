إنهاء إجراءات سفر وعودة 986 شخصا و124 شاحنة بضائع مصرية عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 986 مصريا وليبيا، عبر المنفذ كما أنهت إجراءات عودة 124 شاحنة بضائع مصرية من الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 411 شخصا إلى الجانب الليبى، بينهم 184 مصريا و227 ليبيا، إنهاء إجراءات عودة 124 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين .

كما تم إنهاء إجراءات وصول 575 بينهم 338 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و227 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 116 ألف و146 مصريا.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

>عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم