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ماركا: بلليجريني سيدرب تشيلسي الموسم المقبل

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ماركا: بلليجريني سيدرب تشيلسي الموسم المقبل ماركا: بلليجريني سيدرب تشيلسي الموسم المقبل

(إفي): أصبح التشيلي مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قريبا من تدريب تشيلسي بداية من الموسم المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية إنه في ظل سير كل التوقعات نحو أن الإسباني بيب جوارديولا سيتولى تدريب مانشستر سيتي الموسم المقبل، فإن بلليجريني أصبح قريبا من تشيلسي.

وكان تشيلسي أقال مؤخرا البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق لسوء النتائج محليا، حيث عين بدلا منه الهولندي جوس هيدينك مدربا مؤقتا لنهاية الموسم.

وقالت (ماركا) إن اختيار بلليجريني لم يأت من فراغ خاصة وأنه يقدم وجها مخالفا لأسلوب مورينيو المتسلط، حيث يسعى مالك النادي، الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش لمدرب يميل لخلق علاقات أكثر عمقا مع اللاعب.

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