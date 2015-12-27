توني كروس: نحن ريال مدريد.. لا نعرف الفشل

(إفي): أعرب الألماني توني كروس عن تفاؤله بخصوص تعافي فريقه ريال مدريد الإسباني من الأزمة التي يمر بها، معتبرا أن النجاح موجود في جينات النادي.

وقال كروس في تصريحات لموقع النادي:"نرغب في تقديم الكثير، كل من الفريق يرغب في إعطاء المزيد من أجل أنفسنا والجماهير، لم نتمكن من إخراج أفضل ما لدينا في بعض اللحظات".

وأضاف اللاعب "أمامنا هامش للتحسن، وأنا على قناعة بأننا سنتقدم، نعمل بكل ما لدينا يوميا وهذا الأمر سيظهر في المباريات، أنا مقتنع بأننا سنصل للاستمرارية التي نطلبها من أنفسنا قبل أن تطلبها من الجماهير".

وتابع كروس "لم نصل بعد لمنتصف الليجا، وقدمنا أداء جيدا في دور المجموعات الأبطال، هذا ليس وقت التقييم، نحن ريال مدريد والطبيعة تقول إن النجاح ينتظرنا".

وأكمل اللاعب "ليس لدي شك في أن النادي سيعود للعمل بحماس كبير، سنصارع في كل مكان وسنسعى وراء كل انتصار".