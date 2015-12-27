تقرير - 5 أندية تخطب ود جوارديولا.. مانشستر الأقرب

أعدت صحيفة سبورت الكاتالونية تقريرا عن الأندية التي ترغب في التعاقد مع المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الذي أعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي.

وقالت إن هناك خمسة أندية خاطبته رسميا لتولي قيادتها مطلع الموسم المقبل بعد انتهاء رحلته مع النادي البافاري الذي يدربه حاليا للموسم الثالث على التوالي.

الأندية الخمسة هي ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

وتحدثت الصحيفة عن الدافع الأساسي لكل ناد للتعاقد مع بطل دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 حين كان مدربا لبرشلونة.

وأكدت أن وكيل أعماله جوسيب ماريا أوروبيتج يدرس حاليا كافة العروض المقدمة له.

وأشارت الصحيفة إلى محادثة تليفونية دارت بين جوارديولا وبين ناصر الخليفي مالك سان جيرمان أعرب خلالها الأول عن تقديره للعرض لكنه لم يعطي إجابة سواء بالموافقة أو الرفض.

وقالت الصحيفة إن ضعف التنافس في الدوري الفرنسي قد يمنع جوارديولا من قبول العرض مخافة أن يتعرض لنفس النتائج على مستوى أوروبا مثلما حدث مع بايرن الذي أنهى الدوري قبل عدة جولات وأثر ذلك بالسلب على مستواه.

وذكرت الصحيفة أن جوارديولا يميل أكثر إلى قبول عرض من أحد الأندية الإنجليزية لرغبته الكبيرة في العمل هناك الأمر الذي فشل في تحقيقه وهو لاعب.

وبالنسبة لتشيلسي فذكرت الصحيفة رغبة المالك رومان أبراموفيتش في انتداب بيب منذ ثلاثة مواسم والآن لديه الفرصة مجددا بينما يونايتد قد يتعاقد معه بعد فشل تجربة لويس فان جال الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإقالة.

ويتمتع بيب بعلاقة جيدة مع المدير الرياضي لمانشستر سيتي زيكي بيجيريستان الذي عمل معه من قبل في برشلونة وبايرن.

أما ميلان فهو أضعف المرشحين نظرا لوضعيته الاقتصادية الصعبة ولتراجع مستوى الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن جوارديولا لم يتلق عروضا من إسبانيا وأن وجهته المقبلة ستكون بنسبة كبيرة مدينة مانشستر.

فهل سيدرب سيتي أم يونايتد؟