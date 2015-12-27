فينجر: النني لم يوقع لأرسنال حتى الآن

نفى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال إنهاء الاتفاق مع محمد النني نجم وسط بازل على الانضمام للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

النني ارتبط اسمه بالانتقال لأرسنال خلال الأيام الماضية وهو ما أكده تقرير ميرور البريطانية.

وأكد التقرير أنه يتبقى فقط الاتفاق مع محمد النني على البنود الشخصية للعقد مع أرسنال حتى تتم الصفقة رسميا مع بداية سوق الانتقالات. ( اقرأ أكثر )

وتشير التقارير السويسرية إلى أن النني خضع للكشف الطبي بالفعل تمهيدا لإتمام الانتقال لأرسنال.

وقال فينجر ردا على سؤال حول ضم النني: "لا لا، لا يوجد شيء صحيح بخصوص الاتفاق حتى الآن".

ويعاني أرسنال حاليا في مركز خط الوسط من الإصابات التي ضربت لاعبيه كوكلين وجاك ويلشير وسانتي كازورلا المبتعدين عن الملاعب لفترة طويلة ويحاول تدعيم هذا المركز.