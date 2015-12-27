مفرقعات الأقصر تنتهى من فحص سيارة خزان إسنا دون العثور على مواد متفجرة

انتهى منذ قليل، فريق خبراء المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، من أعمال فحص سيارة ملاكى كانت مركونة قبل مدخل خزان إسنا القديم جنوبى المحافظة، والتى اشتبهت فيها القوات، وتم التأكد من خلوها من أية مواد متفجرة أو عبوات ناسفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة للتحقيق.

وكان قد أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، أن رجال الشرطة اشتبهوا فى سيارة ملاكى رصاصى اللون، تحمل أرقام (124 ب ه أ)، مركونة قبل مدخل خزان مدينة إسنا القديم، وعلى بعد أمتار من معسكر الأمن المركزى المتواجد بالمنطقة، وانتقل خبراء المفرقعات لفحصها وتم التأكد من خلوها من أية مواد متفجرة.

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