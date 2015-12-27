أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مفرقعات الأقصر تنتهى من فحص سيارة خزان إسنا دون العثور على مواد متفجرة

Google+ Print
مفرقعات الأقصر تنتهى من فحص سيارة خزان إسنا دون العثور على مواد متفجرة مفرقعات الأقصر تنتهى من فحص سيارة خزان إسنا دون العثور على مواد متفجرة
انتهى منذ قليل، فريق خبراء المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، من أعمال فحص سيارة ملاكى كانت مركونة قبل مدخل خزان إسنا القديم جنوبى المحافظة، والتى اشتبهت فيها القوات، وتم التأكد من خلوها من أية مواد متفجرة أو عبوات ناسفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة للتحقيق.

وكان قد أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، أن رجال الشرطة اشتبهوا فى سيارة ملاكى رصاصى اللون، تحمل أرقام (124 ب ه أ)، مركونة قبل مدخل خزان مدينة إسنا القديم، وعلى بعد أمتار من معسكر الأمن المركزى المتواجد بالمنطقة، وانتقل خبراء المفرقعات لفحصها وتم التأكد من خلوها من أية مواد متفجرة.

موضوعات متعلقة:


>

بالصور.. غلق طريق خزان إسنا القديم لحين الانتهاء من فحص سيارة بالأقصر
>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365