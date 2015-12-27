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سفر وعودة 986 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 986 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 986 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 986 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 411 إلى الجانب الليبى، بينهم 184 مصريا و 227 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 575 بينهم 338 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و227 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية.

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مصر 365