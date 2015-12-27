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ضبط 292 مخالفة وتحصيل 6000 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح

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ضبط 292 مخالفة وتحصيل 6000 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح ضبط 292 مخالفة وتحصيل 6000 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وأسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 292 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه تم التصالح الفورى فى 56 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 6000 جنيه.

وأضاف بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.


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