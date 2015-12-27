رئيس مدينة المحلة يوافق على طلب نائب الدائرة بتوفير أتوبيسين بالمركز

قرر اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، الاستجابة لطلب حامد جلال جهجة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة فى محافظة الغربية، بتوفير سيارتين "أتوبيس" تابعتين لمرفق النقل الداخلى لنقل الطلاب والموظفين بخط "دمرو – الشهيدى" لمدينة المحلة، والعودة مرة أخرى على أن يتم تشغيل الأتوبيسين من السادسة صباحا وحتى التاسعة، ومن الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة يوميًا، لخدمة طلاب المدارس والموظفين وطلاب الجامعات لتخفيف العبء عليهم، وتوفير المواصلات لنقلهم من وإلى المدينة.

وأجرى رئيس المدينة اتصالا برئيس مرفق النقل الداخلى بالمحلة، واتفقا على تدبير السيارتين للبدء فى تشغيلهما فورا.