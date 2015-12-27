أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة المحلة يوافق على طلب نائب الدائرة بتوفير أتوبيسين بالمركز

Google+ Print
رئيس مدينة المحلة يوافق على طلب نائب الدائرة بتوفير أتوبيسين بالمركز رئيس مدينة المحلة يوافق على طلب نائب الدائرة بتوفير أتوبيسين بالمركز
قرر اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، الاستجابة لطلب حامد جلال جهجة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة فى محافظة الغربية، بتوفير سيارتين "أتوبيس" تابعتين لمرفق النقل الداخلى لنقل الطلاب والموظفين بخط "دمرو – الشهيدى" لمدينة المحلة، والعودة مرة أخرى على أن يتم تشغيل الأتوبيسين من السادسة صباحا وحتى التاسعة، ومن الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة يوميًا، لخدمة طلاب المدارس والموظفين وطلاب الجامعات لتخفيف العبء عليهم، وتوفير المواصلات لنقلهم من وإلى المدينة.

وأجرى رئيس المدينة اتصالا برئيس مرفق النقل الداخلى بالمحلة، واتفقا على تدبير السيارتين للبدء فى تشغيلهما فورا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365