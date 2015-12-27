بالصور.. استمرار إضراب عمال بتروتريد فى أسيوط للمطالبة بضمهم للائحة 2004

واصل عمال بشركة بتروتريد فى أسيوط إحدى قطاعات المواد البتروليه اعتصامهم وإضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم ضمهم لللائحة 2004.

وقال العمال إن هناك لائحتين داخل الشركه "2004، 2011" وإنهم تم تعينهم على لائحة 2011، والتى تحرمهم من مستحقاتهم فى العمل، علما بأن هناك قراراً وزارياً بضم اللائحتين، وطبق هذا القرار على جميع الشركات البتروليه فى باقى المحافظات عدا شركتهم، مما تسبب فى حرمانهم من بعض المستحقات المالية فى الرواتب والمكافآت الماليه.

وأشار العمال إلى أن لائحة 2011 تحرمهم من التسويه فى العمل للحاصلين على مؤهلات، وضم مدة خدمتهم فى الجيش، وحرمانهم من العلاج الأسرى، وتوفير رعاية متكاملة لهم، علما بأن هذه اللائحة مستحدثه وأن باقى المحافظات ضمت اللوائح إلى لائحه موحده.

وطالب العمال بضرورة تنفيذ القرار الوزاري وإلحاقهم باللائحة التأسيسيه والمساواه بين العاملين في المكافآت، والتسويه والعلاج الأسري.

وأوضح العمال أنهم مستمرون في الأعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.



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