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تظاهر مزارعى قرية تانيس بالشرقية للمطالبة بثمن محصول القطن

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تظاهر مزارعى قرية تانيس بالشرقية للمطالبة بثمن محصول القطن تظاهر مزارعى قرية تانيس بالشرقية للمطالبة بثمن محصول القطن
تظاهر عدد من أهالى قرية تانيس التابعة لمركز صان الحجر بالشرقية، أمام مقر الجمعية الزراعية بالقرية، للمطالبة بصرف ثمن محصول القطن الخاص بهم.

وقال فتحى أنور بلأسى أحد المتظاهرين، إن جميع الجمعيات الزراعية فى القرى المجاورة تسلمت المبالغ الخاصة بمحصول القطن فيما عدا جمعية القرية، ولم يقوم أى مسئول بجمعية القرية بتوضح اسباب عدم الصرف.

وأضاف "أننا ننتظر هذه المالبغ منذ عدة أشهر لتسديد الديوان المتقبية علينا"، وناشد الأهالى المسئولين ومديرية الزراعة بسرعة صرف المبالغ لهم وعدم تأخيرها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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