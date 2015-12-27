بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد ديون عام المحافظة

تفقد اللواء دكتور رضا محيى الدين محافظ القليوبية الجديد صباح اليوم الأحد، ديوان عام محافظة القليوبية، حيث التقى بجميع العاملين بالديوان، وأثنى المحافظ على انضباط العمل بداخل المحافظة.

كما التقى المحافظ الجديد أثناء جولته بأهالى قرية ورورة المتضررين من الطريق الإقليمى، ووعدهم بحل مشاكلهم، وطالب بسرعة تذليل كافة العقبات التى تواجههم.

وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لجميع العاملين بداخل الديوان بحسن استقبال المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وعدم اتخاذ الإجراءات الروتينية المملة فى التعامل مع المواطنين، مشددا على عدم التهاون فى التعامل مع المواطنين.

وأضاف المحافظ بأن بابه مفتوح دائما أمام جميع المواطنين، دون تمييز، مشيرا إلى أن وظيفته هى خدمة المواطن أولا.



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