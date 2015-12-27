وفاة مهندس آخر صعقا بالكهرباء فى حادث محطة كهرباء بلطيم بكفر الشيخ

لقى المهندس فتحى السيد رئيس محطة كهرباء بمدينة بلطيم مصرعه صعقا بالتيار الكهربائى أثناء إجراء صيانة دورية لمحطة كهرباء مدينة بلطيم.

وكان توفى صباح اليوم المهندس إيهاب محمد عبد النبى، من قلين، أثناء إجراء صيانة لمحطة كهرباء بلطيم ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى اثنين.

وقال سمير زكى غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم إنهما كانا يقومان بعمل صيانة دورية بالمحطة وتعرضا لحادث صعق بالتيار فتم نقلهما للمستشفى المركزى ببلطيم إلا أنهما لقيا حتفهما متأثرين بالإصابة وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى.

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http://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B5%D8%B9%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%81/2510742#.Vn_HY_l96M8

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