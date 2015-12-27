السعودية تعترض صاروخ «سكود» أُطلق من اليمن

ذكر بيان على وكالة الأنباء السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخ سكود أطلق من اليمن يوم السبت في هجوم يهدد اتفاقًا هشًا لوقف إطلاق النار قبل استئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن “قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت حوالي الساعة الحادية عشرة مساء أمس (2000 بتوقيت جرينتش) صاروخ سكود تم إطلاقه من صنعاء بالأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.

‭‭‭”‬‬‬وقد بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.”

وبحسب رويترز ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الموالية للحوثيين أن الصاروخ استهدف “معسكر الحرس الوطني السعودي في منطقة العريسة بنجران.”

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تشنها قوات يمنية بالصواريخ الباليستية على السعودية ولم تسفر عن أي إصابات.

وبدأ تحالف عربي تقوده السعودية في مارس آذار قصف حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران في مسعى لاعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبدأ سريان وقف لإطلاق النار بالتزامن مع محادثات ترعاها الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر كانون الأول.

واتفق الطرفات المتحاربان على استئناف المحادثات في 14 يناير كانون الثاني.