روسيا: الضربات الجوية في سوريا لم تستهدف مدنيين

قال ضابط روسي كبير في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 إن القوات الجوية الروسية لم تقصف أهدافا مدنية منذ أن بدأت حملة القصف في سوريا قبل نحو 3 أشهر.

وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن قالت الأسبوع الماضي إن حملة القصف الجوي التي تشنها روسيا في سوريا قتلت كثيرا من المدنيين، وقد تصل لحد جريمة حرب. ورفضت وزارة الدفاع الروسية بشدة هذه المزاعم.

وبحسب رويترز قال الكولونيل جنرال فيكتور بونداريف القائد العام للقوات الجوية الروسية “لم تقصف القوات الجوية قط أهدافًا مدنية في سوريا.” وأضاف أن الطيارين تدربوا جيدًا “ولم يخطئوا مطلقًا أهدافهم أو يقصفوا أبدًا… ما يسمى بأهداف حساسة: مدارس أو مستشفيات أو مساجد.”

وبدأ الكرملين حملة الضربات الجوية في سوريا في 30 سبتمبر قائلا إنه يريد مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد -الحليف الرئيسي لموسكو في الشرق الأوسط- في التصدي لداعش وغيره من الجماعات المتشددة.

وذكر بونداريف أن امداد سوريا بأنظمة صواريخ روسية طراز اس-400 أرض جو ساعد في “تعديل‭‭ ‬‬الوضع في المجال الجوي السوري”.

وقالت رسالة جديدة نسبت إلى زعيم تنظيم الدولة الاسلامية يوم السبت إن الضربات الجوية الروسية وتلك التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة فشلت في إضعاف التنظيم.