عمرو الليثي: أبي كان يتمنى أن ترى قصته الأخيرة النور في عملٍ سينمائي

كتبت: إنجي لطفي

أصدرت دار الشروق الطبعة الأولى لكتاب بعنوان «الصديقان.. ناصر وعامر1967»، تزامنًا مع الذكرى الثانية لرحيل السينارست الكبير ممدوح الليثي، “والد الإعلامي عمرو الليثي”، وهي القصة الحقيقية والكاملة التي كتبها الراحل ممدوح الليثي، عن علاقة الرئيس والمشير، والذي يأخذ شكل الرواية، وليس محاكاة للواقع فقط، فنسج “الليثي”، أحداث الكتاب بطريقة السيناريو، وسرد الأحداث من خلال رواية إبداعية لقصة واقعية في شكلٍ سينمائي .

وأوضح الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أن قصة الكتاب ليس رواية ساردة، فقد عاشها ممدوح الليثي، وسجلها بأسلوبه الإبداعي المتمرس على كتابة السيناريو، لذا سنجدها في لقطات سينمائية فهي تُسجل آخر أحلام وإبداعات السينارست الكبير ممدوح الليثي فى فترة دقيقة في حياة، وحكم الرئيس جمال عبد الناصر.

وأضاف “الليثي”، أن الكتاب يُلقي الضوء على صداقة عُمر جمعت رئيس الدولة ونائبه، وكان يتمنى ممدوح الليثي، أن ترى قصته الآخيرة النور في عملٍ سينمائي، يُضيف إلى إبداعاته وإسهاماته في حياتنا الثقافية والفنية، ولعل ظهور القصة بهذه الصيغة السينمائية يُحقق له ما دأب على تنفيذه في حياته .

وسيتم طرح كتاب ” الصديقان ناصر وعامر 1967 ” في معرض القاهرة الدولي للكتاب في منتصف يناير المقبل .