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مساعد الوزير للمرور يتفقد الخدمات والأكمنة المرورية على الطرق السريعة

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مساعد الوزير للمرور يتفقد الخدمات والأكمنة المرورية على الطرق السريعة مساعد الوزير للمرور يتفقد الخدمات والأكمنة المرورية على الطرق السريعة
تفقد اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق.

ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

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مصر 365