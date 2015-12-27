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إحالة متهمين للجنايات لتكوينهما عصابة مسلحة وقتل سائق لسرقة سيارته بالعياط

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إحالة متهمين للجنايات لتكوينهما عصابة مسلحة وقتل سائق لسرقة سيارته بالعياط إحالة متهمين للجنايات لتكوينهما عصابة مسلحة وقتل سائق لسرقة سيارته بالعياط
أحالت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا مدير النيابة، اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالإكراه لاتهامهما بقتل سائق يدعى "محمد.إ.أ" 55 سنة وسرقة سيارته، فضلاً عن حيازتهما لأسلحة نارية وذخائر الى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهما فيما هو منسوب اليهما من اتهامات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، طاردوا سائق السيارة النقل، اثناء قدومه من محافظة بنى سويف متوجهاً الى محافظة الفيوم بغرض سرقته، وقطعوا عليه الطريق محاولين إيقافه، لكنه لم يستجب لطلبهم، فأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى أجبروه على التوقف، وحينما اقتربوا منه تبين لهم انه قد اصيب بطلق نارى وفارق الحياة، وتبين من المعاينة أن المجنى عليه مٌصاب بأربعة طلقات سجلت فتحتى دخول وخروج بالبطن والظهر وأسفل الإبط الأيسر، فيما تبين إصابة هيكل السيارة بالعديد من الأعيرة النارية، وبتفتيشها تبين وجود حقيبة بها مبلغ 15ألف جنيه.

واضافت التحقيقات أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف غموض الجريمة وتبين أن وراء ارتكابها تشكيل عصابى تخصص فى السطو المسلح على السيارات لسرقتها، يقوده مسجلان خطر، فتم القبض عليهما بأكمنة أعدت لهما بالعياط أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل " بدون لوحات معدنية " والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6793/2015 جنح قسم شرطة أول أكتوبر، ونجحت فى القبض عليهم.

اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه على الطرق الرئيسية والفرعية والدائرى الإقليمى مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية، وأنهم ارتكبوا 11 واقعة سرقة سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصر 365