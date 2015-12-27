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القضاء الإداري يقرر حل مجلس إدارة النادي الأهلي

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القضاء الإداري يقرر حل مجلس إدارة النادي الأهلي القضاء الإداري يقرر حل مجلس إدارة النادي الأهلي

محمود طاهر، رئيس مجلس النادي الأهلي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أمس الأحد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي .

وكان المحامي حمدي عتريس، وكيلًا عن عضوية الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيًا وموضوعيًا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م، بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.

وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.

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