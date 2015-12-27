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هندسة منوف تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة «إنتل»

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هندسة منوف تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة «إنتل» هندسة منوف تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة «إنتل»

حصد مشروع Movergy، من قسم هندسة وعلوم الحاسب بكلية الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية، المركز الأول في مسابقة «إبتكار» في مجال «Internetofthing &wearable Devices» المقدمة من شركة إنتل تحت رعاية مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

حيث قام الدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات بتسليم الجوائز فى الحفل المقام بمركز المؤتمرات في القرية الذكية بحضور عدد من كبار رجال الصناعة والأساتذة والمتخصصين.

وأشار أحمد المعداوي، أحد أعضاء الفريق أن المشروع عبارة عن مخزن طاقة «powerbank» يقوم بشحن الهواتف المحمولة عن طريق تحويل الطاقة الحركية المهدرة من الإنسان، مثل المشي أو الجرى أو ركوب الدراجات، إلى طاقة كهربية تخزن في بطارية وتستخدم في شحن الهاتف المحمول عند الحاجة، ويمكن شحنه أيضًا من كهرباء الحائط لأن كثيراً من المستخدمين يعانون من مشكلة فترة تشغيل البطاريات حيث أنها تنفذ بسرعة كبيرة.

كما يساعد الجهاز فى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة عن طريق توفير مصدر متجدد من مصادر الطاقة وهى طاقة الحركة وهذا يحفز المستخدمين أكثر على ممارسة الرياضة والاستفادة من هذه الطاقة في شحن البطاريات وضم فريق العمل أحمد فتحى محفوظ ، أحمد سعيد السعدني، و طارق عبد الغني مندور.

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