أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مفكر شيعي: أحداث "أبوالنمرس" مؤسفة.. وأقول للسلفيين "اتقوا الله"

Google+ Print
مفكر شيعي: أحداث "أبوالنمرس" مؤسفة.. وأقول للسلفيين "اتقوا الله" مفكر شيعي: أحداث "أبوالنمرس" مؤسفة.. وأقول للسلفيين "اتقوا الله"
سالم الصباغ: ليس عندي الخبر الصحيح حول مقتل حسن شحاتة

كتب : محمد شنح منذ 45 دقيقة

سالم الصباغ

وصف المفكر الشيعي سالم الصباغ، أحداث منطقة زاوية أبومسلم في قرية أبوالنمرس بالجيزة، والتي أودت بحياة 4 من الشيعة المصريين، بأنها مؤسفة وتنذر باضطرابات مع مختلف أطياف الشعب المصري ما لم تأخذ دورها ووظيفتها في حفظ النظام وحماية جميع المواطنين.

وأضاف الصباغ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ترك مثل هذه الحوادث سيجعل في خانة الدول المضطربة في العالم.

وحول توارد أنباء عن مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، ونفي المتحدث باسم الشيعة المصريين مقتله، قال الصباغ: "ليس عندي الخبر الصحيح حول هذا الأمر".

وبسؤاله حول ما إذا كانت هذه الأحداث تمثل فتنة طائفية، قال الصباغ: "أرى أن هذه الأحداث سواء كانت طائفية أو أحداثا عارضة، إلا أنها ستضع مصر في خانة مشروع الفتنة المذهبية في العالم العربي كله، كما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، وهذا سيقسم العالم الإسلامي إلى دويلات صغير متناحرة".

وأكد المفكر الشيعي، أن قرارات الرئيس مرسي بقطع العلاقات مع النظام السوري، وهجوم القوى الإسلامية السلفية على الشيعة المصريين، وتعامل النظام المصري مع الشيعة، له علاقة وثيقة بتلك الأحداث المؤسفة، مشيرا إلى أن هذه القرارات والمؤتمرات والتصريحات تحمل الكراهية والبغضاء وتزيد الانقسام.

وأشار الصباغ، إلى أن تلك الأحداث لا مبرر لها، فالشيعة لا يمثلون وجودا كبيرا داخل مصر مقارنة بالمذاهب الإسلامية الأخرى، قائلا: "الشيعة ما هي إلا رؤية وجانب متميز في الإسلام"، مخاطبا القوى الإسلامية السلفية في مصر: "اتقوا الله في شعوبكم ومستقبل بلادكم".

الأخبار المتعلقة:

يسري حماد يستنكر مقتل شيعة "أبوالنمرس": الإسلام يرفض العنف

"الصحة": جثث الشيعة الأربعة في مشرحة الحوامدية تحت تصرف النيابة

عاجل| مصادر أمنية: مقتل الشيعي "حسن شحاتة" في أحداث "أبوالنمرس"

مقتل 3 شيعة وإصابة آخر في اشتباكات منطقة زاوية أبو مسلم بالجيزة

الشيعة ينفون مقتل "شحاتة": الأهالي يحاصرونه بتحريض من السلفيين

أهالي أبو النمرس يحاولون الفتك بأحد أئمة الشيعة

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر