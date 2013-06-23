مفكر شيعي: أحداث "أبوالنمرس" مؤسفة.. وأقول للسلفيين "اتقوا الله"

سالم الصباغ: ليس عندي الخبر الصحيح حول مقتل حسن شحاتة

كتب : محمد شنح منذ 45 دقيقة

سالم الصباغ

وصف المفكر الشيعي سالم الصباغ، أحداث منطقة زاوية أبومسلم في قرية أبوالنمرس بالجيزة، والتي أودت بحياة 4 من الشيعة المصريين، بأنها مؤسفة وتنذر باضطرابات مع مختلف أطياف الشعب المصري ما لم تأخذ الحكومة دورها ووظيفتها في حفظ النظام وحماية جميع المواطنين.

وأضاف الصباغ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ترك مثل هذه الحوادث سيجعل مصر في خانة الدول المضطربة في العالم.

وحول توارد أنباء عن مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، ونفي المتحدث باسم الشيعة المصريين مقتله، قال الصباغ: "ليس عندي الخبر الصحيح حول هذا الأمر".

وبسؤاله حول ما إذا كانت هذه الأحداث تمثل فتنة طائفية، قال الصباغ: "أرى أن هذه الأحداث سواء كانت طائفية أو أحداثا عارضة، إلا أنها ستضع مصر في خانة مشروع الفتنة المذهبية في العالم العربي كله، كما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، وهذا سيقسم العالم الإسلامي إلى دويلات صغير متناحرة".

وأكد المفكر الشيعي، أن قرارات الرئيس مرسي بقطع العلاقات مع النظام السوري، وهجوم القوى الإسلامية السلفية على الشيعة المصريين، وتعامل النظام المصري مع الشيعة، له علاقة وثيقة بتلك الأحداث المؤسفة، مشيرا إلى أن هذه القرارات والمؤتمرات والتصريحات تحمل الكراهية والبغضاء وتزيد الانقسام.

وأشار الصباغ، إلى أن تلك الأحداث لا مبرر لها، فالشيعة لا يمثلون وجودا كبيرا داخل مصر مقارنة بالمذاهب الإسلامية الأخرى، قائلا: "الشيعة ما هي إلا رؤية وجانب متميز في الإسلام"، مخاطبا القوى الإسلامية السلفية في مصر: "اتقوا الله في شعوبكم ومستقبل بلادكم".

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