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الحضري: أتمنى العودة للأهلي

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الحضري: أتمنى العودة للأهلي الحضري: أتمنى العودة للأهلي

فسر عصام الحضري حارس مرمي وادي دجلة المخضرم تألقه واستمراره في الملاعب حتى سن ٤٣ عاما لاعتباره كرة القدم مثل زوجته الثانية.

وقال الحضري:"أكلم الكرة واحتضنها وأقبلها وأصونها، لذا فهي تطاوعني في التدريبات والمباريات".

وأضاف عبر إذاعة ٩٠٩٠ "لقب جامايكا لا يضايقني، ومن يردده، يحضر لمشاهدتي كيف أتدرب بجدية، لدرجة ترهق مدربي فكري صالح".

وتابع "من ضمن أسباب التألق، أجواء الاستقرار التي توفرها أسرتي، ودعاء والدي لي بالتوفيق.

وأشار إلي أن حلم العودة للأهلي والانضمام لمنتخب ، لا يزال يراوده، ولكنه لن يحزن إذا لم يتحقق أيهما، ويركز فقط علي خدمة الفريق الذي يحمل قميصه".

وعن الفارق بين الجيل الحالي والسابق للأهلي، أجاب السد العالي "من الممكن أن يكون الفارق في الطموحات وجودة اللاعبين خاصة أن الأهلي يبني فريقا جديدا، مع استمرار نجوم كبار مثل حسام غالي وعماد متعب وأحمد فتحي".

واستدرك "ولكن جيل محمد بركات ومحمد أبو تريكة، كان المنافس أمامنا يتمني الخسارة بهدف أو اثنين، ولا يبدأ بالتسجيل في مرمانا لأن الأهلي كان سيرد بثلاثة أهداف علي الأقل".

واختتم الحضري أنه غير غاضب من مطالبة الأسطورة إكرامي له بالاعتزال، لأنه له فضل كبير عليه، وأول من منحه فرصة اللعب مع الأهلي.

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