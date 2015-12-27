ملصق لـ"هندسة الإسكندرية": الحبس عام عقوبة الغش بالامتحانات

قال الدكتور جابر أبو على، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، خلال ملصق بالكلية، إن عقوبة الغش خلال فترة الامتحانات أو الشروع فيه، هى الحبس.

وذكر الملصق: "عقوبة الغش خلال فترة الامتحانات أو الشروع فيه مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة (مثل التليفون المحمول) أسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحانات".

وأضاف خلال الإعلان الملصق بالكلية: "هذه العقوبة تطبق أثناء عقد لجان الامتحانات، ضد من يقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تم ذلك داخل لجنة الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأى وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة للكلية".

وذكر الإعلان أن هذه العقوبات تأتى وفقًا للقانون 101 لسنة 2015.

>وأثار الإعلان غضب طلاب كلية الهندسة بعد إلصاقه بجميع جدران الكلية، وقال الطالب أحمد يوسف، بقسم ميكانيكا، إن الإعلان أغضب العديد من الطلاب، وإنه كل عام يتم ضبط طلاب أثناء محاولتهم الغش، ويحولون للتحقيق وتلغى امتحاناتهم، وهى أكبر عقوبة للطالب هى حرمانه من المادة .

وأضاف أن التهديد بعقوبة الحبس لا تليق بمكانة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهناك وسائل أخرى يمكن استخدامها لمنع الغش أثناء الامتحانات.



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