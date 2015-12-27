أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ملصق لـ"هندسة الإسكندرية": الحبس عام عقوبة الغش بالامتحانات

Google+ Print
ملصق لـ"هندسة الإسكندرية": الحبس عام عقوبة الغش بالامتحانات ملصق لـ"هندسة الإسكندرية": الحبس عام عقوبة الغش بالامتحانات
قال الدكتور جابر أبو على، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، خلال ملصق بالكلية، إن عقوبة الغش خلال فترة الامتحانات أو الشروع فيه، هى الحبس.

وذكر الملصق: "عقوبة الغش خلال فترة الامتحانات أو الشروع فيه مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة (مثل التليفون المحمول) أسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحانات".

وأضاف خلال الإعلان الملصق بالكلية: "هذه العقوبة تطبق أثناء عقد لجان الامتحانات، ضد من يقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تم ذلك داخل لجنة الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأى وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة للكلية".

وذكر الإعلان أن هذه العقوبات تأتى وفقًا للقانون 101 لسنة 2015.
>وأثار الإعلان غضب طلاب كلية الهندسة بعد إلصاقه بجميع جدران الكلية، وقال الطالب أحمد يوسف، بقسم ميكانيكا، إن الإعلان أغضب العديد من الطلاب، وإنه كل عام يتم ضبط طلاب أثناء محاولتهم الغش، ويحولون للتحقيق وتلغى امتحاناتهم، وهى أكبر عقوبة للطالب هى حرمانه من المادة .

وأضاف أن التهديد بعقوبة الحبس لا تليق بمكانة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهناك وسائل أخرى يمكن استخدامها لمنع الغش أثناء الامتحانات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365