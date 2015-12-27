الرئيس السيسى يتسلم درع معهد "ضباط الصف" فى حفل التخرج

قدم اللواء أركان حرب محمد عبد الحى، مدير معهد إعداد ضباط الصف، درع المعهد هدية من طلاب المعهد للرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديرا لدوره فى دعم القوات المسلحة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الأنواط من الطبقة الثالثة لأوائل الدفعة 152 من معهد إعداد ضباط الصف المعلمين، فى حضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار وقادة القوات المسلحة.

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