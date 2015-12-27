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شرطة بنجلاديش تهاجم مخبأ لمتشددين وتعثر على متفجرات

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شرطة بنجلاديش تهاجم مخبأ لمتشددين وتعثر على متفجرات شرطة بنجلاديش تهاجم مخبأ لمتشددين وتعثر على متفجرات

أرشيفية

قالت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على 3 يشتبه في إنهم أعضاء بجماعة متشددة محظورة،‭ ‬‬وعثرت على بندقية قنص وذخيرة ومتفجرات وملابس عسكرية في مخبأ جنوب شرق البلاد.وجاءت المداهمة بعد أيام من اقتحام الشرطة لمخبأ للمتشددين في العاصمة داكا، مع تعزيز قوات الأمن جهود مطاردة المتشددين الإسلاميين الذين تلقي عليهم مسؤولية عدة هجمات وقعت أخيراً.

وقال مفوض شرطة مدينة تشيتاجونغ، محمد عبد الجليل موندال، إن الشرطة فتشت شقة في المدينة الساحلية بناء على معلومات من 3 أعضاء في جماعة المجاهدين المحظورة، ألقت القبض عليهم في مداهمة سابقة.

وتابع في مؤتمر صحافي: “عثرنا على بندقية قنص وذخيرة ومتفجرات وأدوات تفجير وملابس عسكرية، ومواد تستخدم في صناعة القنابل في الشقة”.

ويعتقد أن الجماعة تقف وراء سلسلة من الهجمات وقعت في الآونة الأخيرة، بينها تفجير مزار شيعي، وإطلاق النار على 3 أجانب لقي اثنان منهم حتفهما.

وعانت بنجلاديش موجة من عنف الإسلاميين المتشددين في الشهور القليلة الماضية، ومن بين ذلك سلسلة هجمات على مساجد وقساوسة ومعابد هندوسية.

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