وزير الخارجية الإثيوبى:أديس أبابا ملتزمة بالتعاون ونتمنى الوصول لحل توافقى

قال وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم، إن إثيوبيا ملتزمة جدا بتعزيز التعاون بين الدول الثلاثة ونتمنى التوصل إلى اتفاق مشترك وأن نكون منفتحين، ونؤكد عزمنا على المضى قدما فى المسار الذى نسير فيه من أجل الوصول إلى حل توافقى.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، المنعقدة فى الخرطوم، أن إعلان المبادئ الذى وقعه قادة الدول الثلاث فى السودان مارس الماضى، مبنى على الثقة والفهم المتبادل، وبناء الثقة بين الدول الثلاث وتعزيز المناخ الذى تعمل فيه الدول .

وأشار تيدروس أدهانوم، أن اجتماع وزراء الدول الثلاثة للمرة الثانية خلال أسبوعين هو التزام بتعزيز الشراكة والإخاء، وتربطنا شراكة قوية وتاريخية ومرتبطون بالنيل الذى يمثل مصير وقدر مشترك لنا، ونعتقد إذا كانت هناك إرادة فهناك طريق للعمل، ولا أعتقد أن تكون هناك مشكلة.

أخبار متعلقة :

>سامح شكرى: نبدى حسن النوايا والرغبة فى التفاهم للوصول إلى توافق

http://www.youm7.com/story/2015/12/27/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%86%D8%A8%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88/2510638#.Vn-gtfl96M8