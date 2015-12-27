"الأوقاف" تشكل غرف عمليات وحراسات ليلية لمتابعة المساجد فى ذكرى 25 يناير

تشكل وزارة الأوقاف، غرفة إدارة للعمليات المركزية، و27 غرفة عمليات فرعية فى المديريات بالمحافظات، حيث يصل عدد الغرف لـ28 غرفة عمليات، بالديوان والقاهرة والمحافظات، لمتابعة المساجد فى ذكرى 25 يناير، منعا لاستخدام المساجد فى حشد المتظاهرين.

من ناحيته، قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة نبهت بعدم تمكين أى موظف من الحصول على إجازات عارضة أو مرضية، حيث يبيت العمال بمساجدهم بنظام المناوبة، لحراسة المسجد 24 ساعة مع بقاء الأئمة من الصباح حتى الليل والانصراف عقب صلاة العشاء بعد غلق المسجد.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن المصاحف والمكتبات سوف تتم حراستها لعدم استخدام المتظاهرين لها، مع فتح وغلق المساجد عقب الصلوات ومنع الغرباء من المبيت بالمساجد نهائيا.