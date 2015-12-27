طلاب "ضباط الصف" يرسمون شعار "تحيا مصر" فى حضور الرئيس السيسى

رسم طلاب الدفعة 152 من معهد إعداد ضباط الصف، خلال تقديم عروضهم فى حفل التخرج، شعار "تحيا مصر "، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين؛ كما قدم الطلاب العرض الرياضى والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس.

وكان أهالى طلاب الدفعة 152 من معهد ضباط الصف المعلمين استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالأعلام المصرية، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين.

الرئيس السيسى يصل معهد إعداد ضباط الصف المعلمين بالشرقية لتخريج الدفعة 152

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أهالى طلاب معهد ضباط الصف يستقبلون السيسى بالأعلام المصرية خلال حفل التخرج

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بدء حفل تخريج طلاب معهد ضباط الصف المعلمين بعرض المهارة فى الميدان

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