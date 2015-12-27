بالصور.. مبتكرو "الوحش المصرى": عرض السيارة ظهر اليوم فى ميدان التحرير

فى تجربة فريدة هى الأولى من نوعها، أعلن فريق مخترعين مصرى مكون من 21 شخصا تجربة ابتكارهم، التى أطلقوا عليها اسم "الوحش المصرى"، وصمموه خلال 7 أعوام كاملة، عمليًا أمام جموع المصريين فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد بميدان التحرير.

وقال أشرف البندارى، صاحب فكرة "الوحش المصرى"، إن ابتكاره عبارة عن نوع جديد من السيارات يطلق عليها مسمى "سيارة برمائية هوائية"، لافتًا إلى أنها تسير على الأرض مثل السيارة العادية، وتبحر فى المياه كالمركب وتطير أيضًا فى السماء مثل الطائرة، مؤكدًا أنه ابتكرها لأن الطبيب تأخر على ابنه بسبب الزحام الشديد، مما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها اليوم بميدان التحرير.

وأضاف البندارى لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من السيارات حول العالم تعمل بنفس الطريقة لكن الجديد فى سيارته أنها تسير بتوليد كهرباء ذاتيًا، لافتًا إلى أن توليد الكهرباء يتم عن طريق استغلال الهواء المار فى الأنابيب لخلق شحنة كهربائية، مشيرًا إلى أن الحركة الأولى للسيارة تتم من خلال الطاقة المخزنة بها.

وأشار أشرف البندارى إلى أنه يمكن استخدامها كسلاح حربى مدمر، لافتًا إلى أنها يمكن أن تسير وتطير لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن كل أزرار السيارة ناطقة حتى يجنب سائقها الكوارث، بالإضافة إلى وجود نظام مراقبة مرئية ومسموعة.

وأوضح البندارى، أنهم بدأوا فى تنفيذ الابتكار منذ 7 سنوات كاملة، والفريق الذى يعمل بالمشروع يتكون من 21 شخصًا منهم السمكرى والكهربائى والفنى وغير ذلك من التخصصات، موضحًا أن سرعتها الآن 120 كم فى الساعة على الأرض وفى المياه تتخطى الـ100 كم ثم تطير بعد الوصول إلى 55 كم، مؤكدًا أن جميع مكوناتها محلية الصنع وبلغت تكلفتها حوالى 400 ألف جنيه.

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