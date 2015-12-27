انتهاء الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى بالخرطوم

انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم، والتى ألقى فيها وزراء خارجية الدول الثلاثة كلماتهم الترحيبية ببدء المفاوضات التى تستمر على مدار يومين، لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة.

وبدأ الوزراء والوفود الفنية من الدول الثلاثة، جلسة مغلقة لعرض التقرير الفنى المشترك، الذى تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة الوطنية، وذلك قبل دخول وزراء الخارجية والرى فى اجتماعات مغلقة على مدار يومين.

ــ سامح شكرى: نبدى حسن النوايا والرغبة فى التفاهم للوصول إلى توافق

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