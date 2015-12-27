الأوقاف تعليقا على ضبط عامل أجر مسجدا للدعارة:وقفه حال التيقن من صحة الواقعة

قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تبحث السبل القانونية تجاه عامل المسجد المتهم بتسهيل استخدام أحد ملحقات مسجد بالبحيرة فى الدعارة، وذلك بعد مخاطبة نيابة دمنهور والتأكد من صحة الواقعة وقرار النيابة بحبس العامل من عدمه.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن النيابة لها صلاحيات منها أن تحبس المتهم وتوصى الأوقاف بوقفه عن العمل وهو أمر ستنفذه الأوقاف، وإما تثبت التهمة مع عدم وقف النيابة له، حيث ستقوم وزارة الأوقاف بوقفه عن العمل فى هذه الحالة ومنعه من ممارسة عمله وإبعاده عن المسجد.

من جانبها، قررت نيابة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبد الرحمن الشهاوى وبإشراف المستشار تامر حبس، حبس عامل تم ضبطه يؤجر مسجدا لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت حبس عامل آخر وربة منزل تم ضبطهما متلبسين عراة حال ممارستهما الرذيلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه تم ضبط عامل بمسجد فى مدينة دمنهور مصلى السيدات، يسهل استخدام المسجد للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها للمرة الواحدة.

تلقى العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، معلومات تفيد باستغلال "صبرى.م.ع"، 39 سنة، عامل بمسجد بمدينة دمنهور، بالقرب من المستشفى العام، مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

تم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والذى وجه بدوره بتشكيل فريق بحث، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، لسرعة ضبط المتهمين متلبسين بإثمهم المبين.

وعقب استئذان النيابة العامة، بعد إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تمكن رجال مباحث الآداب من ضبط "أمل.إ.ع"، 46 سنة، ربة منزل، و"سلامة.ر.ح"، 40 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز دمنهور متلبسين عراة حال ممارستهما الرذيلة داخل المسجد، كما تم ضبط المتهم الأول "صبرى" وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.